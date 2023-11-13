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Игнатов высказался о победе «Спартака» над «Ростовом»

13 Ноября 2023 • 08:56 Комментировать

Игрок столичного «Спартака» Михаил Игнатов пообщался с журналистами после поединка с «Ростовом» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Мы отлично провели первый тайм и начало второго, но потом начали играть по счету, поэтому в концовке было тяжеловато. Надо прибавить в этом компоненте и стараться иначе заканчивать такие матчи», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

После первого круга чемпионата России «красно-белые» набрали 24 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина располагаются на 11-й строчке с 17 очками.

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Спартак Москва Ростов Михаил Игнатов ещё теги
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