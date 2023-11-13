Российский вратарь Хайкин стал трёхкратным чемпионом Норвегии

В рамках 28-го тура чемпионата Норвегии «Будё-Глимт», за который выступает россиянин Никита Хайкин, одержал победу над «Олесунном» со счетом 1:0.

Благодаря этому успеху команда российского вратаря набрала 67 баллов и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Ближайший преследователь - «Бранн» - имеет в своем активе на девять очков меньше.

Стоит отметить, что это третье чемпионство для Никиты в Норвегии. Ранее «Будё-Глимт» выигрывал местную лигу в 2020 и 2021 годах.

В нынешнем сезоне Хайкин принял участие в 27 поединках чемпионата Норвегии, в восьми из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.