Терёхин оценил результативность Тюкавина в «Динамо»

Экс-футболист московского «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о результативности форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Возможно, мое интервью прочитал. Когда он не забивал, я его чуть-чуть покритиковал (смеется). Может, обиделся на меня. Ну и хорошо. Начал забивать», - передает слова эксперта «Спорт день за днём».

Тюкавин – воспитанник футбольной академии «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.