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Карпин назвал игроков «Ростова» девочками в матче со «Спартаком»

13 Ноября 2023 • 08:14 Комментировать

Хавбек «Ростова» Алексей Миронов рассказал о реакции наставника команды Валерия Карпина на первый тайм матча против московского «Спартака». После 45 минут «жёлто-синие» уступали «красно-белым» со счетом 0:2.

«Валерий Георгиевич сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

Поединок завершился поражением «Ростова» со счетом 1:2. После 15 туров «Спартак» набрал 24 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Карпина с 17 очками находятся на 11-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Алексей Миронов ещё теги
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