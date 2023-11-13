Карпин назвал игроков «Ростова» девочками в матче со «Спартаком»

Хавбек «Ростова» Алексей Миронов рассказал о реакции наставника команды Валерия Карпина на первый тайм матча против московского «Спартака». После 45 минут «жёлто-синие» уступали «красно-белым» со счетом 0:2.

«Валерий Георгиевич сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

Поединок завершился поражением «Ростова» со счетом 1:2. После 15 туров «Спартак» набрал 24 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Карпина с 17 очками находятся на 11-й строчке.