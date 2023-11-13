«Спартак» против Карпина, Головин против Кузяева, эпичная разборка в Англии: Обзор футбольного уик-энда

На минувших выходных перед двухнедельным перерывом на матчи сборных состоялись очередные туры в национальных чемпионатах. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об интересных футбольных событиях завершившегося уик-энда.

Магия единиц, вечная проблема ЦСКА, снятое проклятие «Балтики»

В РПЛ наступил экватор – как раз под паузу на сборные. И как будто специально именно в пятнадцатом туре сразились два лидера таблицы. «Зенит» был хозяином матча, но ему пришлось отыгрываться против «Краснодара». Ничего, отыгрался. Боевая ничья 1:1 – тем более играли же 11.11. Было бы сверхэффектно, если бы «Краснодар» и «Зенит» поборолись за чемпионство очно в последнем туре, но нет – во втором круге они сыграют в 24-м туре.

«Спартак» удачно встретился с Валерием Карпиным, обыграв ведомый им «Ростов». «Балтика» набрала в РПЛ первое очко на выезде. «Пари НН» не выиграл дома в чемпионате России впервые с июля. «Факел» на флажке вырвал трудовую ничью у привычно обескровленного ЦСКА. «Крылья Советов» выиграли в Премьер-лиге впервые с 1 октября. «Рубин» победил снова, а «Оренбург», «Ахмат», «Урал» и «Сочи» опять не выиграли.

Грозы авторитетов, «дубль+пас» от Холанна, нестареющий Тьяго Силва

«Челси» почувствовал себя грозой авторитетов – после раздевания «Тоттенхэма» «пенсионерыА» откусили два очка у «Манчестер Сити». Причём счёт-то какой редкий– 4:4! Тут уже «синие» косвенно выступили в пользу «шпор», которые устроились на второе поражение подряд, дважды пропустив в компенсированное время от «Вулверхэмптона». Кстати, если помните, раньше в этом чемпионате «волки» наказали и «Манчестер Сити». Ещё одна гроза авторитетов.

У Холанна против «Челси» – два гола и ассист на Родри. Тьяго Силва стал всего четвёртым игроком, забившим в АПЛ в возрасте 39 и более лет. Борьба за пьедестал в Англии обостряется до предела. У «Сити» – 28 очков, у «Ливерпуля» и «Арсенала» – по 27, у «Тоттенхэма» – 26, у «Астон Виллы» – 25. Кстати, у «Ман Юнайтед» – 21. «Вилланы» под чутким руководством Унаи Эмери вообще разыгрались, одержав тринадцатую домашнюю победу подряд во всех турнирах.

Испанская синхронность, хет-трик Мбаппе и российский след во Франции

Три лидера Ла Лиги остались при своих. Каждый из них выиграл. «Жирона» взяла волевую победу над «Райо Вальекано» – один из голов на счету Довбика. Мадридский «Реал» с дублями Винисиуса и Родриго раскатал «Валенсию». А «Барселона» второй раз в чемпионате пропустила на первой минуте. Но после перерыва «Алавес» был прибит дублем Левандовски, который прервал голевое молчание, длившееся у него шесть матчей во всех турнирах.

Кузяев и Головин впервые во Франции сыграли друг против друга и получили хорошие оценки. Победила дружба – 0:0. Впереди у них – вояж в сборную России. «Гавр» едва не вырвал победу – на последних секундах компенсированного времени вратарь «Монако» Кён отразил пенальти. «Ницца» тоже осеклась – нулевая ничья с «Монпелье». «ПСЖ», в свою очередь, прихлопнул «Реймс» благодаря хет-трику Мбаппе и теперь утверждается на первом месте.

Месси без гола, Роналду с голом, Бензема с хет-триком

Без очередного дубля Кейна не было бы победы «Баварии» над «Хоффенхаймом» – там 4:2. Но лидирует в Бундеслиге по-прежнему мощный «Байер», не сбавляющий обороты. В римском дерби «Лацио» и «Рома» не распечатали ворота друг к друга. Четвёртую подряд осечку допустил «Милан», сыгравший вничью с «Лечче». «Арис» из Лимасола потерпел в чемпионате Кипра крупное поражение от бывшей команды Александра Кержакова «Кармиотиссы». Кокорин бесполезно отыграл второй тайм и схватил жёлтую карточку.

Впервые за три недели сыграл Лионель Месси. Он представил свой восьмой «Золотой мяч» болельщикам «Интер Майами» и сыграл полный товарищеский матч с «Нью-Йорк Сити», где ничего не забил и не отдал, а команда его проиграла. Зато Криштиану Роналду отличился за «Аль-Наср» голом в победном матче с «Аль-Вахдой». Ну и хет-трик Карима Бензема здорово помог «Аль-Иттихаду» побороть «Абху».

Кирилл Иванцов