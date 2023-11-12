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​​Губерниев: «Я всецело верю в «Локомотив», команда ещё себя покажет»

12 Ноября 2023 • 23:42 Комментировать

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку московскому «Локомотиву». Команда Михаила Галактионова завершила первый круг Российской премьер-лиги на седьмой позиции. При этом «железнодорожники» всего на один зачётный балл отстают от третьего «Динамо».

«Я всецело верю в «Локомотив», команда ещё себя покажет! «Железнодорожники» на правильном пути!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Крыльев Советов» на выезде.

Турнирная таблица после первого круга РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Губерниев
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