​​Губерниев: «Я всецело верю в «Локомотив», команда ещё себя покажет»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку московскому «Локомотиву». Команда Михаила Галактионова завершила первый круг Российской премьер-лиги на седьмой позиции. При этом «железнодорожники» всего на один зачётный балл отстают от третьего «Динамо».

«Я всецело верю в «Локомотив», команда ещё себя покажет! «Железнодорожники» на правильном пути!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Крыльев Советов» на выезде.

Турнирная таблица после первого круга РПЛ