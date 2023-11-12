​Карпин оценил результат первого круга РПЛ

В воскресенье вечером «Ростов» потерпел поражение в гостях у «Спартака» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России. Главный тренер ростовской команды Валерий Карпин на пресс-конференции получил вопрос о результате первого круга РПЛ.

«Для «Краснодара» хорошо, а для «Ростова» - плохо, неудовлетворительно», - сказал Карпин журналистам.

После пятнадцати туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место (32 очка). «Ростов», в свою очередь, располагается на 11-й строчке (17 очков).

Следующий матч Премьер-лиги «Ростов» проведёт 26 ноября – против «Пари НН» на своём поле.