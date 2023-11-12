Черчесов — о Лещуке: Надеюсь, он закрепится в основе «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов высказался о голкипере столичного клуба Игоре Лещуке.

Специалист отметил, что когда он возглавлял команду, то взял вратаря из второй команды.

«Он и тогда был серьезным парнем. Он, (Роман) Зобнин, (Дмитрий) Живоглядов. Много молодых мы взяли. Он парень серьезный, надеюсь, он закрепится», - заявил Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

В текущем сезоне 27-летний голкипер принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.