Защитник «Спартака» Денисов подвёл итоги матча против «Ростова»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе над «Ростовом» (2:1) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что в каждом матче хочется забивать больше, а первый мяч - раньше, но то, что удалось отметиться двумя голами за 15 минут - это прекрасно.

«Игра складывалась к перерыву так из-за счёта. Но мы хотели забить ещё один, но немного не получилось», - приводит слова Денисова «Чемпионат».

Напомним, что в составе «Спартака» отличились Михаил Игнатов и Квинси Промес, а у гостей пенальти реализовал защитник Максим Осипенко.

«Спартак» закончил первый круг на шестой строчке в турнирной таблице.