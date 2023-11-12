Губерниев — о победе «Спартака» над «Ростовом»: Абаскаль понимал, что висит на волоске от увольнения

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе московского «Спартака» над «Ростовом» (2:1) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что Гильермо Абаскалю нужно было одержать победу в этом матче, ведь он понимал, что близок к увольнению.

«Поэтому я могу сейчас «Спартак» Абаскаля похвалить и пожелать ему дальше играть еще лучше. Важно было завершить первый круг на высокой ноте, на победе», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что благодаря победе подопечные Гильермо Абаскаля после первого круга расположились на шестой строчке в турнирной таблице.