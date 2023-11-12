Деменко: «Быстрый гол выбил «Ростов» из колеи»

В пятнадцатом туре российского чемпионата победы добился московский «Спартак» - команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля переиграла «Ростов». Итоги матча прокомментировал Максим Деменко - человек, успевший в прошлом поиграть как за московский клуб, так и за «Ростов». Он считает, что ростовчан подкосил неудачно проведенный первый тайм:

- Быстрый очень гол выбил «Ростов» и пошла какая-то растерянность, а после второго гола гости не могли вообще ничего создать. Можно сказать, первый тайм обескуражил «Ростов», - цитирует слова Максима Деменко Vprognoze.ru.