​Глушаков допустил, что поедет на сборы с командой РПЛ

Известный футболист Денис Глушаков в воскресенье вечером посетил матч чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» (2:1). Бывший капитан «красно-белых» в беседе с журналистами допустил, что отправится на зимние сборы с командой топ-дивизиона российского футбола.

«Моя карьера? Да чего о ней говорить, время покажет, увидите всё. Конечно, я ещё хочу играть. Возможно, зимой поеду на сборы с командой РПЛ, посмотрим», - цитирует Глушакова ТАСС.

В настоящий момент 36-летний Денис Глушаков представляет костромской «Спартак», который выступает в третьем по рангу футбольном дивизионе России.