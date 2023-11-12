Черчесов: «Краснодар» упростил свою игру в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Станислав Черчесов высказался о прошедшем матче 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

Специалист отметил, что «быки» упростили свою игру, а последние 30-35 минут они играли без полузащиты, выбивая мяч на Джона Кордобу.

«Играли попроще, на результат. Претензии может предъявлять только Галицкий», - заявил Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» завершил первый круг на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два балла.