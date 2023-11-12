Абаскаль — о Карпине: я никогда не видел, чтобы тренер клуба тренировал и сборную

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своём коллеге Валерие Карпине, который одновременно руководит клубом и национальной сборной.

Испанский специалист отметил, что никогда ранее не видел, чтобы тренер совмещал посты.

«Ребята перед игрой прекрасно общались и между собой, и с игроками «Ростова». Не вижу ничего такого, недомотивации. Были определённые моменты, которые мы не реализовали», - приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 12 ноября, «Спартак» и «Ростов» провели очный матч в 15-м туре РПЛ, в котором столичный клуб одержал победу со счётом 2:1.