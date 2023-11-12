Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в матче против «Ростова».

«Закономерная победа «Спартака». «Ростов» я увидел только в последние 20 минут матча. Там он пытался спасти эту игру. В начале «Спартак» сразу забил два гола и просто обескуражил «Ростов», скорее всего. «Спартак» продолжал владеть преимуществом, но потом после забитого пенальти «Ростов» все же показал характер. А так «Спартак» точно заслужил победу.

То, что «Спартак» будет бороться за медали, сомнений нет. Интересно, что будет для команды дальше. Просто она иногда даже в благоприятных условиях создает себе проблемы. В этом году ещё три тура. Если «Спартак» выиграет во всех, то, возможно, будет бороться даже за самые высокие награды. Пока что разница с лидерами ощутима все равно», - сказал Деменко.