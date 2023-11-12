Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в матче против «Ростова».

«Результат соответствует игре. «Спартак» большую часть матча владел инициативой. В первом тайме могли забить ещё в два раза больше. Во второй половине как всегда - валидольная концовка после пропущенного. Если бы «Ростову» повезло, могла бы и ничья случиться. Лихорадит команду всё-таки. То всё нормально идёт, играют, а потом резко отдают инициативу, и получаются нервные концовки.

Мы можем говорить о какой-то нестабильности у «Спартака». Причем в отдельных матчах. Команда 50 минут отлично играет, например, а потом что-то происходит. Поэтому и результаты такие пока. Команду лихорадит, и нет запаса прочности. То есть если «Спартак» ведёт 2:0, то вообще нет уверенности, что он точно победит», - сказал Кечинов.