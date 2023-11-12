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Черчесов рассказал о своём перфомансе с двумя шарфами на матче «Локомотив» - «Спартак»

12 Ноября 2023 • 22:38 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему на матче 14-го тура Российской премьер-лиги между столичными «Локомотивом» и «Спартаком» на нем были шарфы обеих команд.

Специалист отметил, что сначала ему принесли шарф «железнодорожников», на что он ответил, что это несолидно, ведь он играл и работал в обеих командах.

«Перед игрой просил принести спартаковский шарф. Вот мне принесли [на второй тайм], и я его надел», - заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, а в «Локомотиве» выступал в 1988 году. 

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Локомотив Москва Спартак Москва Станислав Черчесов ещё теги
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