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Джикия скоро приступит к тренировкам в общей группе

12 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии защитника столичного клуба Георгия Джикии.

«Джикия очень близок, чтобы начать тренироваться в общей группе. На этой неделе это случится», - приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, что 29-летний футболист сломал ребро на одной из тренировок. Последний матч Джикия провел 22 октября в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» (2:0).

Всего на его счету девять игр во всех турнирах в нынешнем сезоне, в которых он не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что ближайший матч «Спартак» проведёт против «Балтики» (25.11).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Гильермо Абаскаль ещё теги

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