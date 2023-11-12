Черчесов подвёл итоги матча между «Спартаком» и «Ростовом»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом», в котором столичный клуб на своём поле оказался сильнее со счётом 2:1.

Специалист отметил, что «красно-белые» отдали инициативу своему сопернику и команда с берегов Дона начала создавать моменты.

«Ни одна команда не может доминировать все 90 минут. Уровень примерно одинаковый, это РПЛ.

Другое дело, что не имеет права классная команда отдавать инициативу в такой ситуации», - заявил Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».