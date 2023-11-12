Абаскаль: «Очень уверен в своих ребятах, они не заслуживали пропускать даже один гол»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- За счет чего «Спартак» так быстро повел в счете (2:0)?

- Команда вышла с хорошим настроем. Мы работали ради этого, готовились именно так начать эту игру, но есть и отрицательный момент, потому что мы должны быть еще более голодны в хорошем смысле, иметь больше амбиций, чтобы забивать еще, потому что моменты для этого были, но мы их не использовали. Над этим, конечно, нужно работать. Мы можем злиться только сами на себя, что не забили и усложнили таким образом себе жизнь.

- Насколько нервными были последние минуты, когда был счет 2:1, а «Ростов» давил?

- Я был уверен, очень уверен в своих ребятах. Я думаю, что они не заслуживали пропускать даже один гол. Да, там был вот этот эпизод с пенальти, но мяч там в руку попал, такое бывает. А так, в целом у соперника были единственное что дальние удары. И после подач тоже что-то доходило, но при такой игре это вполне нормально. Но в целом, еще раз повторю, я был уверен в своих ребятах.

- Знаем, что вы не любите разговоры о схемах, но можете назвать схему, по которой играет «Спартак»?

- Мы уже четыре матча играем по одной схеме, даже уже пять. С матча с «Пари НН» играет по одной и той же схеме. Тут все очевидно: два вингера, два центральных защитника, два крайних защитника, два нападающих и мобильность, большая мобильность.

- Можно сказать, что с этой схемой вы обрели стабильность и обрели оптимальный вариант для «Спартака»?

- Абсолютно согласен, однозначно это добавило, вы можете видеть, что мы лучше используем качества футболистов. Посмотрите на Антона Зиньковского, на Хесуса Медину. В центре полузащиты Литвинов и Пруцев. В нападении тоже Квинси Промес с Михаилом Игнатовым. У нас есть, действительно, эта стабильность и ширина, когда футболисты, которые располагаются широко, за счет дриблинга могут заходить в центр и создавать опасные моменты.