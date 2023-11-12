Кечинов: У Абаскаля и Соболева конфликт

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об отношениях между главным тренером столичного клуба Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

Эксперт отметил, что все чувствуют и видят, что у них есть какой-то конфликт.

«Когда эта ситуация успокоится, Александр снова будет выходить в стартовом составе. Мне не кажется, что Соболев окончательно потерял место в основе», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что Соболев сегодня, 12 ноября, в матче 15-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» появился на поле лишь на 85-й минуте.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний футболист отметился двумя забитыми мячами.