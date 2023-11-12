Промес: «Надо было закрывать эту игру раньше, выигрывать 3:0 или 4:0»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Ростов» Квинси Промес поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Чем эта игра и победа была трудна для «Спартака»?

- На мой взгляд, самым сложным получился второй тайм, а именно последние 15 минут после пенальти, немного мы прижались к воротам. Конечно, нам надо было закрывать эту игру раньше, выигрывать 3:0 или 4:0. Но здорово, что мы удержали победу, это самое главное.

- Что вы делали правильно в первые 15 минут, когда забили два мяча?

- Да, мы здорово прессинговали, использовали пространство. Очень хороший гол от Миши Игнатова, прекрасный первый тайм. Чуть-чуть другой второй тайм. Как я уже сказал, два разных тайма, вот итог какой есть.

- Вы теперь играете без Соболева, как можно вашу позицию на поле назвать? Что это за позиция?

- У меня есть свобода действий в атаке, у меня в атаке есть определенная свобода. Я использую свои сильные стороны, и мне это нравится.