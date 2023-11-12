Александр Мостовой: Во втором тайме «Ростов» был лучше «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе столичного клуба в матче 15-го тура Российской премьер-лиги над «Ростовом» (2:1).

Экс-игрок сборной России отметил, что матч получился хорошом, и он считает, что «красно-белые» играли неплохо, а команда с берегов Дона допустила ряд ошибок, которые и решили исход матча.

«Потом «Ростов» перехватил инициативу, и «Спартак» не знал, что делать. Во втором тайме «Ростов» был лучше, они могли и выиграть этот матч. Но результат закономерен», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» закончил первый круг на шестой строчке в турнирной таблице.