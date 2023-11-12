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Рахимов: «Победу заслужили»

12 Ноября 2023 • 22:08 Комментировать
Сочи
0:2
Рубин

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Как всё так получилось? Уже можно улыбнуться, или все-таки серьезное выражение сохраняете после победы?

- Улыбаться, конечно, можно. Я думаю, мы еще поулыбаемся, поэтому если говорить об игре, то скажу так, что команда провела очень хорошую игру. Были, конечно, моменты, над которыми нам все-таки нужно поработать. У нас по первому тайму были не очень хорошие переключения в фазах атака - оборона и обратно. Мы поздно реагировали на моменты. Во втором тайме стало намного лучше, по самой игре, что мне не очень понравилось, это количество моментов, которые нужно реализовывать, а мы, к сожалению, стали к этим моментам немного по-пижонски относиться. Об этом я сказал команде, так делать нельзя, мы должны продолжать играть 90 минут. Независимо от того, какой результат. На определенном уровне, ниже этого уровня не падать. Поэтому есть момент, над которым нужно работать, но команду нужно поблагодарить за ту самоотдачу, ту организацию игры, уверенность в своих действиях, которая присутствовала на поле. Я думаю, что победу они заслужили.

- Заметили, что команда очень уверенно проводила концовки обоих таймов, и даже после некоторых промахов игроки улыбались. Это демонстрация того, что «Рубин» настолько уверен в своих силах? Сейчас командные действия настолько отлажены?

- Как раз улыбаться в таких случаях, когда не реализуешь такие моменты, не стоит, потому что нужно быть все-таки немного расстроенным, потому что не реализовывать такие моменты… В остальном  видно, что у них появляется вот эта уверенность. Те игроки, которые пришли, определенно придают нам качества при владении мячом. Поэтому пока все нормально.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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