Зобнин — о травме: Всё нормально

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о своём состоянии после травмы, которую он получил в концовке первого тайма матча 15-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (2:1) и по итогу был заменён на Даниила Денисова

Игрок отметил, что с ним всё нормально.

«Надеюсь, буду готов к следующему матчу. Характер травмы вам скажут», - приводит слова Зобнина Sport24.

Напомним, что столичный клуб после первого круга РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка.

В следующем матче, который состоится 25 ноября, подопечные Гильермо Абаскаля на выезде сыграют против «Балтики».