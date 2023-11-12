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Тренер «Сочи» Клюев: «Да, результат не очень, но всё-таки есть команда»

12 Ноября 2023 • 22:02 Комментировать
Сочи
0:2
Рубин

Тренер «Сочи» Денис Клюев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Игроки пробивают, попадают, но в створ мяч не идет.

- Да, не идет. Моменты были, моменты отличные. К сожалению, не получилось.

- У Джорджевича серьезное повреждение?

- Сейчас врачи посмотрят, определимся. Сейчас есть время, пауза.

- Некоторые итоги первого круга? 15 туров позади, и пока что худший результат в истории клуба после перерыва.

- Наверное, так и есть. Надо исправлять ситуацию, еще три матча осталось, поэтому надо исправлять ситуацию.

- Как, какие предпосылки к тому, что ситуация исправится?

- Честно говоря, были матчи, особенно последние четыре, которые давали повод для того, чтобы делать выводы. Команда умеющая, команда играющая. Не всё так плохо. Да, результат не очень, но все-таки есть команда. Думаю, руки не опустим, будем продолжать бороться.

- Какие-то есть на примете новые игроки, или об этом еще рано говорить?

- Об этом еще рано говорить. Про это я ничего не могу сказать.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Клюев Сочи

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