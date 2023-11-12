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Абаскаль переиграл Карпина, а кто внёс решающий вклад? Четыре игрока «Спартака», которые определили победу над «Ростовом»

12 Ноября 2023 • 22:00 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Ростов

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Первый круг закрыли «Спартак» и «Ростов», по итогу можно писать, что Гильермо Абаскаль переиграл Валерия Карпина. Подвижная атака без закреплённых позиции и большого форварда явно стала неразрешимой задачей для «Ростова». Яркий старт даже сыграл против «красно-белых», слишком быстро они забили два гола и стали удерживать преимущество.

Но и в этом выглядели уверенно. Проблемы появились только в концовке, когда москвичи подсели физически. Однако победа заслужена, другого итога тут не придумаешь. Кто же из футболистов Абаскаля положительно повлиял на картину игры? Лучшими стали четверо, получившие оценки 7,5 и 8. Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 53:47, удары по воротам – 11:14, в створ ворот – 3:6, угловые – 8:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва2:1Ростов
(1:0) Игнатов Михаил4'  
(2:0) Промес Квинси15'  
  80'Осипенко Максим (2:1)
Максименко АлександрЛитвинов РусланДуарте АлексисЧернов НикитаРябчук ОлегПруцев Данил 86' (Мозес Виктор ( 86') Зобнин Роман 39' (Денисов Даниил ( 39') Медина Хесус 65' (Бонгонда Тео ( 65') Игнатов Михаил 65' (Мартинс Кристофер ( 65') Зиньковский Антон 86' (Соболев Александр Сергеевич ( 86') Промес Квинси
Запасные: Лайкин МаксимСвинов ИльяМаслов ПавелСелихов АлександрКлассен ЛеонМелёшин Павел
Песьяков СергейВахания ИльяМелёхин ВикторОсипенко МаксимЛангович Андрей 46' (Комличенко Николай ( 46') Уткин ДаниилГлебов ДанилЩетинин Кирилл 46' (Миронов Алексей ( 46') Мохеби МохаммадГоленков Егор 46' (Чернов Евгений ( 46') Байрамян Хорен 70' (Комаров Иван ( 70')
Запасные: Прохин ДанилаКирш ИльяСтолбов КириллТугарев РоманАкбашев РоманМедведев НикитаТерентьев ДенисИонов Алексей
12 ноября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. «Ростов» чаще бил в створ ворот, однако суперсейвов у Максименко не накопилось. Зато отметим отличную игру после удара Мохеби, в целом уверенное руководство обороной. Без паники действует Александр, что конечно помогает другим оборонцам.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,5. Внезапно Чернов возник в старте, два матча подряд проведя на отличном уровне. После возвращения Бабича у Абаскалю возникнет приятная головная боль. Очень надёжен был на втором этаже, выиграв четыре единоборства из четырёх. Смело играл на вынос – пять раз разрядил ситуацию без лишних движений.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 7,0. Хорош был и Дуарте, постоянно летевший в борьбу. Тут чуть хуже процент выигранных единоборств (шесть из девяти), чуть больше опрометчивых выбросов на соперника, но пройти Алексиса почти никому не удавалось. Дуарте явно прогрессирует, главное, пропали явные ошибки.

РОМАН ЗОБНИН – б/о. Неожиданно вышел на правом фланге атаки, но ещё в первом тайме завершил матч из-за травмы. Пожелаем здоровья!

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ОЛЕГ РЯБЧУК – 5,0. Вроде уверенно чувствует себя и Рябчук, в борьбе неуступчив, но чего-то будто не хватает. Из его зоны отлично ускорялся Мохеби, которого Олег регулярно терял. Были и него и просто потери мяча (8 раз), да и статистика единоборств не за него – проиграл четыре эпизода из семи.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,5. Опорник Литвинов действовал очень качественно. Грамотный выбор позиции, уверенное ведение борьбы (выиграл 4 раза из 5), обостряющие передачи из глубины (Соболев убежал на оперативный просто), были даже удары с подбора, один из которых стал очень опасным.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. Совсем не тот Пруцев был, что вспахал поле против «Локомотива». Как раз сил, кажется и не хватило. В этот раз ни одной обостряющей передачи или помощи впереди. Грамотно создавал плотность в центре поля, сделал два отбора, но не более.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 8,0. Сыграл и центрфорварда, и треквартисту, и везде был полезен. Сегодня Игнатов показал отличное движение и отличное чтение игры, отсюда собственно и вылились оба гола «Спартака». Всего 13 передач отдал Михаил, и все были направлены на обострение. В итоге он открыл счёт и своим прострелом вывел Промеса на практически пустые ворота.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,5. По традиции очень активен Антон Зиньковский, за такое напряжение обороны сложно поставить плохую оценку, но если смотреть КПД, то здесь всё плохо. Часто Антон затягивает с решением, губит скоростную атаку, тянет одело на себя. Сегодня вот ни разу не обострил. Из плюсов – гиперактивность. 16 (!) раз вступал в борьбу, 12 эпизодов выиграл, постоянно двигался, прессинговал, совершил три отбора.

ХЕСУС МЕДИНА – 5,0. Что-то не может найти себя Медина, получивший в распоряжение правый фланг атаки. Кроссы летят в никуда – пять раз из шести, дриблинг вообще не идёт – потерял мяч четыре раза за пять попыток. Ни разу не обострил и справедливо был заменён после часа игры.

КВИНСИ ПРОМЕС – 8,0. Сложно выбрать лучшего среди Игнатова и Промеса, сегодня поставим их на один уровень. Гол+пас в активе голландца, две ключевые передачи, три удачных дриблинга, постоянные обострения. Интересно, что Промес потух после замены Игнатова, но там сказался и стиль «Спартака», ушедшего на удержание.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,5. Вышел вместо Зобнина, получив привычное место справа в обороне. Слабый матч провёл, как будто даже стало понятно, почему Абаскаль в старте решил выпустить Зобнина на неудобной позиции.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 4,5. Замены «Спартака» игру только ослабили. Особенно плохо вошёл Мартинс – часто фолил в центре поля, терял мяч под давлением.

ТЕО БОНГОНДА – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Гильермо Абаскаль ещё теги

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Комментарии (1)
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redwhite1959
12 Ноября 2023 в 22:26
Ещё в детских школах учат защитников - атаковать соперника нужно в момент приёма мяча! Денисов - похоже - своих детских тренеров не слушал!(( Постоянно жмётся к Дуарте, оставляя фланг свободным для атакующих игроков, которые спокойно принимают мяч и могут либо самостоятельно двигаться к штрафной Максименко, либо делать без помех подачи в штрафную. Именно с появлением Денисова на поле у "Спартака" стали возникать проблемы на правом фланге обороны((
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