Карпин: «Все 45 минут первого тайма - катастрофа»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Что не так было в игре «Ростова» в первые 15 минут, когда два мяча пропустили?

- Не в первые 15 минут, а в первые 45. Всё не так. Конкретнее футболистам скажу. Всё не так.

- После 15-й минуты разве ничего не изменилось, не стали играть иначе?

- Нет, по мне все 45 минут - катастрофа.

- Чем бы вы объяснили такой провал?

- Футболистам объясню.

- Три замены в перерыве, как вы их обоснуете, объясните?

- Можно было поменять всех 11, и тренера можно поменять после первого тайма.

- Неужели было всё настолько плохо?

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- Не плохо, а катастрофа. Первый тайм - катастрофа.

- С вами до матча говорили, что у вас и серия наметилась, хотя вы в серии не верите. Но как на фоне этого может быть такой провал, как вы говорите?

- Как на фоне может быть? Вы видели, как это может быть. А почему так происходит? Это уже мои проблемы и команды.