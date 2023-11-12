Игнатов назвал самый памятный момент за 100 матчей в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Было чествование новоиспеченных спартаковцев 2006 года рождения, которые во взрослую жизнь сейчас вступают. Ты как воспитанник клуба, прошедший эту стадию, что можешь им посоветовать?

- Чтобы усердно работали, получали удовольствие от футбола и слушали своих наставников, прогрессировали и старались попасть в первую команду. Всегда рады новым ребятам. Также я проходил и любой воспитанник, всегда рады.

- Какой самый сложный для тебя был момент перехода с детского футбола во взрослый?

- У меня их было много, поэтому так не вспомнишь. Бывает, когда хорошо получается, бывает, когда похуже. Но это футбол. Если будешь честно отдаваться и работать, всё получится.

- Ты недавно провел сотый матч за «Спартак». Кажется, что это время быстро пролетело. Как для тебя?

- Бывают какие-то веселые моменты, бывают какие-то не очень, но это все процесс тяжелых тренировок и усердной работы. Мы стараемся для зрителей играть и показывать лучший футбол. Там уже как получается. Надеемся продолжать так же.

- За эти 100 матчей вспомнишь самый яркий момент лично для тебя в спартаковской футболке?

- Победа в Кубке пока что.