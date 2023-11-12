​Турнирная таблица после первого круга РПЛ

В чемпионате России завершился первый круг. Лидером после пятнадцати сыгранных туров является «Краснодар», который набрал 32 очка. На второй строчке располагается «Зенит», становившийся чемпионом в пяти предыдущих сезонах, - у питерцев сейчас 30 баллов в кармане. Третье место по очкам делят «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА. С учётом дополнительных показателей (личных встреч) команды идут именно в таком порядке.

«Спартак» располагается лишь на шестом месте, опережая «Локомотив» по количеству побед. Топ-8 замыкает «Рубин».

В зоне стыковых игр находятся «Оренбург» и «Балтика», а в зоне прямого вылета – «Ахмат» и «Сочи».

Турнирная таблица РПЛ