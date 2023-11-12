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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Турнирная таблица после первого круга РПЛ

12 Ноября 2023 • 21:47 Комментировать

В чемпионате России завершился первый круг. Лидером после пятнадцати сыгранных туров является «Краснодар», который набрал 32 очка. На второй строчке располагается «Зенит», становившийся чемпионом в пяти предыдущих сезонах, - у питерцев сейчас 30 баллов в кармане. Третье место по очкам делят «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА. С учётом дополнительных показателей (личных встреч) команды идут именно в таком порядке.

«Спартак» располагается лишь на шестом месте, опережая «Локомотив» по количеству побед. Топ-8 замыкает «Рубин».

В зоне стыковых игр находятся «Оренбург» и «Балтика», а в зоне прямого вылета – «Ахмат» и «Сочи».

Турнирная таблица РПЛ

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Краснодар1595124:1032
2Зенит1593330:1430
3Динамо1567224:1925
4Крылья Советов1574431:2125
5ЦСКА1567227:2025
6Спартак1573521:2224
7Локомотив1566321:1924
8Рубин1564515:2022
9Пари НН1563614:1421
10Факел1554614:1719
11Ростов1545623:2717
12Урал1544715:2416
13Оренбург1534816:2413
14Балтика1533912:2112
15Ахмат1533915:2112
16Сочи15311116:2510

 

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