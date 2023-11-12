​Турнирная таблица после первого круга РПЛ

В чемпионате России завершился первый круг. Лидером после пятнадцати сыгранных туров является «Краснодар», который набрал 32 очка. На второй строчке располагается «Зенит», становившийся чемпионом в пяти предыдущих сезонах, - у питерцев сейчас 30 баллов в кармане. Третье место по очкам делят «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА. С учётом дополнительных показателей (личных встреч) команды идут именно в таком порядке.
«Спартак» располагается лишь на шестом месте, опережая «Локомотив» по количеству побед. Топ-8 замыкает «Рубин».
В зоне стыковых игр находятся «Оренбург» и «Балтика», а в зоне прямого вылета – «Ахмат» и «Сочи».
Турнирная таблица РПЛ
|1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24:10
|32
|2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30:14
|30
|3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24:19
|25
|4
|Крылья Советов
|15
|7
|4
|4
|31:21
|25
|5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27:20
|25
|6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21:22
|24
|7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21:19
|24
|8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15:20
|22
|9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14:14
|21
|10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14:17
|19
|11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23:27
|17
|12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15:24
|16
|13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16:24
|13
|14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12:21
|12
|15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15:21
|12
|16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16:25
|10
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