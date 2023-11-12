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Личка высказался о том, что игроки «Динамо» не вызваны в сборную России

12 Ноября 2023 • 21:45 Комментировать

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о том, что ни один игрок столичного клуба не был вызван в основную сборную России на ноябрьские сборы.

Специалист отметил, что на тренировках теперь будет веселее, ведь будет не 8-9 футболистов, как раньше, а 14.

«Тюку не вызвали, Бессмертный и Чупаёв поедут в молодёжную сборную. Муми со Смоловым на предстоящей неделе будут работать индивидуально и готовиться к игре с ЦСКА», - приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Напомним, что уже завтра, 13 ноября, у подопечных Валерия Карпина начинается учебно-тренировочный сбор в Новогорске. 

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Динамо Москва Сборная России Марцел Личка ещё теги
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