Чернов: «Минут 70 мы отлично выполняли установку тренера, играли компактно»

Защитник «Спартака» Никита Чернов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Что произошло в первые 15 минут?

- Не знаю, наверное, просто разобрали соперника, понимали его слабые места, знали, что он всегда играет в короткий пас. Пытались как-то накрывать. От этого, наверное, моменты.

- Ключевая деталь установки: накрывать?

- Думаю, что да, первые минуты играть более активно, а потом уже просто стали играть по счету. Но все равно у нас какие-то моменты проходили.

- Что произошло в концовке? Начали вжиматься, или соперник как-то поменял движение вперед и тактику?

- Не знаю, придем, поговорим, потому что минут 70 мы отлично выполняли установку тренера, играли компактно, а потом после 75-й, наверное, что-то случилось. Мы отдали мяч, во-первых, потом у нас много зон было свободных, мы давали подавать «Ростову». Никогда так нельзя делать, потому что он играет через фланги.

- Счет стал 2:1, и началась паника, такое ощущение.

- Бывает так, когда играешь по счету, и когда счет 2:1 на последних минутах, хочется победить наконец, тем более, два года у них не выигрывали. Хотелось как-то при своих болельщиках…

- А ты держал эту статистику в голове?

Реклама

- Я прочитал где-то перед игрой.

- Вопрос по поводу центрфорвардов «Ростова», потому что в первом тайме много работал по Голенкову. Кажется, что справился, раз его заменили в перерыве. Выходит Комличенко. Как поменялась игра? Со стороны показалось, что сложнее стало.

- Оба фактурные нападающие, тяжело с ними. С Егором еще по «Крыльям» знакомы, тоже не знаю, может быть, не лучший его матч. Комличенко вышел, поинтереснее стало. И они в целом начали активнее играть.

- С Дуарте сыгрались, уже полное взаимопонимание?

- Только вторая игра. Пока неплохо. Посмотрим, что будет дальше.