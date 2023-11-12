​«Спартак» завершил первый круг РПЛ на шестой позиции

В воскресенье вечером «Спартак» обыграл «Ростов» на своём поле со счётом 2:1. Этот матч стал последним в первом круге чемпионата России сезона 2023/2024.

Несмотря на набор трёх очков, «Спартак» по итогам тура подняться в турнирной таблице не смог – команда осталась на шестой позиции в 24 очками в кармане. Выше идут «Краснодар» (32 очка), «Зенит» (30), «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА (по 25).

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Балтики» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.