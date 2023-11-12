«Спартак» задавил «Ростов» Карпина в первые 15 минут, выиграв последний матч первого круга

«Спартак» и «Ростов» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч 15-го тура РПЛ состоялся 12 ноября на стадионе «Открытие Арена».

Валерий Карпин против «Спартака» - это всегда интересно. Последний матч первого круга обещал зрелище огненное, именно тот случай, когда не нужно смотреть не места команд в турнирной таблице. «Спартак» и «Ростов» сейчас ощущает себя гораздо хуже, чем ожидали перед стартом сезона. Исправлять ситуацию у «красно-белых» вышли ровно те же атакующие исполнители, что играли в прошлом туре.

Абаскаль снова сыграл ртутной атакой без большого форварда (Соболева), зато с большим количеством движения и смены позиций. В роли центрального форварда начал матч Михаил Игнатов, и был он там очень полезен. За первые 15 минут «Спартак» ошарашил своего соперника, забив два гола. И оба при непосредственном участии Михаила.

Сначала Игнатов грамотно открылся на 11-метровой отметке, получив разрезающую передачу от Промеса. Первым касанием он мяч принял, а вторым пробил под штангу из-под Осипенко – 1:0. А второй гол подарил москвичам Песьяков. Какая-то ужасающая передача пошла от ворот на пару метров, мяч перехватил Михаил Игнатов, с помощь рикошета всё-таки защитника и прострелил, а Квинси Промес пробил низом, отправив мяч подмышкой распластавшегося Песьякова – 2:0.

И только после этого «Спартак» чуть отпустил вожжи, точнее, «Ростов» взялся за дело. Длинный заброс на Мохеби стал первым опасным моментом. Иранец отклеился от опекуна и пробил с отскоком от газона – Максименко смог сложиться, отразив удар. Больше ничего толкового у «Ростова» не было, и Карпин выместил злость в перерыве. Выместилась она в тройную замену: вышли Комличенко, Миронов и Чернов, а Голенков, Щетинин и Лангович завершили игру.

На встречных курсах шла игра в дождливой Москве, по большей части были только угловые, до моментов доходило редко. Уткин неплохо навесил, Комличенко с трудом переборол Дуарте, но пробил мимо створа. Множество кроссов было с обеих сторон, дальних ударов, но сил бороться друг с другом и с мокрым газоном будто не осталось. Начались замены у «Спартака», подуставших Игнатова и Медину Абаскаль с поля убрал, вышли Мартинс и Бонгонда.

Свежие игроки особо ничего не поменяли. «Спартак» аккуратно сыграл по счёту, «Ростов» просто ничего изменить не мог – запутался в собственном сумбуре. Правда, гнев Карпина на бровке немного помог. Комличенко пробил головой, Литвинов задел мяч рукой, арбитры после серии повторов это заметили. Пенальти исполнил Осипенко, уверенно пробив в правую «девятку» - 2:1. У «Ростова» не серию последних угловых пришёл даже Песьяков, но и это ничего не принесло.

В последнем матче первого круга побеждает «Спартак», поднимаясь на шестую строчку. Правда, у «красно-белых» разница мячей так и не вышла в плюс.