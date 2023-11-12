«Ростов» отыграл один мяч в игре со «Спартаком»

Совсем скоро завершится первый круг Премьер-лиги. В заключительном его матче у нас вернулась интрига. «Спартак» забил два мяча в ворота «Ростова» уже к 15-й минуте, но не смог развить преимущество, а на 81-й минуте гости отыграли один гол. После подсказки системы ВАР арбитр назначил 11-метровый в ворота «красно-белых». Максим Осипенко, как и на прошлой неделе, пробил верхом в правый угол ворот и попал, а голкипер прыгнул в другую сторону.

На табло 2:1, играть еще минут 10. Текстовый онлайн - на LiveResult.ru.