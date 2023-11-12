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У Лукаса Веры есть проблемы с получением российского паспорта

12 Ноября 2023 • 21:14 Комментировать

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о том, как идёт процесс получения российского гражданства.

«Да, какие-то проблемы есть, но все идет своим чередом», - приводит слова Веры «РИА Новости».

Также аргентинец отметил, что изучает российский язык.

26-летний футболист выступает за уральский клуб с лета прошлого года.

В текущем сезоне Вера принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее СМИ сообщали, что он в ближайшее трансферное окно подпишет долгосрочный контракт с московским «Локомотивом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Лукас Вера
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