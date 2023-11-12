«Рубин» не пропускает в пяти матчах Премьер-лиги подряд

Безумную серию без пропущенных мячей проводит казанский «Рубин». Несколько минут назад команда из столицы Татарстана одержала уверенную победу в Сочи, обыграв местный одноимённый клуб – 2:0.

Таким образом, команда Рашида Рахимова не пропускает уже с конца сентября. Тогда, 30 числа месяца «рубиновые» уступили дома «Краснодару» (0:2) и впредь больше не пропускали. За этот период из пяти встреч «Рубин» одержал четыре победы – над «Ахматом» (1:0), «Балтикой» (1:0), «Уралом» (1:0) и «Сочи» (2:0) и лишь с «Балтикой» из этой серии казанцы играли дома. Также в активе «Рубина» нулевая ничья дома с ЦСКА.

Больше подробностей о минувшем матче в Сочи - в нашем репортаже.