Чавес — о победе над «Оренбургом»: Результатом и игрой довольны

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о победе над «Оренбургом» (2:0) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Мексиканец отметил, что в команде довольны результатом и игрой, ведь удалось реализовать моменты, которые были созданы.

«Были игры, когда у нас тоже возникало много моментов, но мы их не реализовывали и очень часто сводили результат к ничьей. Слава богу, что сегодня получилось», - приводит слова Чавеса «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Марцела Лички гарантировали себе третье место в турнирной таблице по итогам первого круга. На их счету 25 очков.