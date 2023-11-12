«Рубин» уверенно переиграл «Сочи», оставив южан на последнем месте по итогам первого круга

«Рубин» одержал очередную победу, одолев «Сочи». Южане неплохо начали матч, но пропустили в первом тайме. В начале второго тайма сочинцы остались в меньшинстве, чем «Рубин» воспользовался.

«Рубин» в последних турах набрал хорошую форму и отдалился от зоны вылета. В свою очередь «Сочи» проваливает пока текущий сезон и к очередной встрече подходил, занимая последнее место в таблице. Правда, в последнее время южане стали «оживать», набрав четыре очка в предыдущих трёх турах Премьер-лиги.

«Сочи» активно начал матч. Уже в дебюте Джорджевич получил мяч справа в штрафной с глазу на глаз с Дюпиным, но сместился в край и пробил слабо в руки голкиперу. Затем Бурмистров и Крамарич поучаствовали в подходах к воротам казанцев, но гости отбились. В ответ Даку получил мяч на грани офсайда, вышел один на один с Заболотным и перебрасывал его, но получилось выше цели.

Вскоре уже сочинцы создали по-настоящему опасный момент. Крамарич получил мяч на линии штрафной по центру и пробил, но отправил мяч выше цели. Через несколько минут словенец замыкал передачу слева метров с одиннадцати, но получилось прямо в Дюпина. Через некоторое время хозяева имели ещё более реальный шанс открыть счёт. Бурмистров справа прострелил, Дюпин отбил мяч на Кравцова, который наносил удар метров с десяти, но не попал в пустые ворота. Тут же Крамарич слева получил футбольный снаряд в штрафной и бил в угол, но вратарь гостей в падении вновь спас команду.

За десять минут до перерыва атака «Сочи» немного ослабла. Джорджевич получил травму и уступил место на поле Мелкадзе. Минут через пять счёт в матче открыл «Рубин». Безруков получил мяч слева, вошёл в штрафную и пробил, футбольный снаряд задел Дркушича и влетел в сетку. Для молодого футболиста этот гол стал первым в карьере в Премьер-лиге. На перерыв команды так и ушли при минимальном преимуществе гостей.

Хозяева постарались активно начать второй тайм, но вновь чуть не пропустили. Даку на лицевой отборолся с Литвиновым, сохранил мяч и покатил в правую часть штрафной на Ранджеловича, но его удар пришёлся в штангу. Тут же шанс сочинцев даже на ничью стали ещё меньше. Кравцов наступил на ногу Даку, получил жёлтую карточку, которая стала для него второй в матче, так что хозяева остались в меньшинстве.

Казанцы тут же постарались прибавить и решить исход встречи. Сначала Литвинов сделал неудачную передачу назад, Ранджелович вырвался на рандеву с Заболотным, но не смог его переиграть. Через пару минут в ходе атаки вторым темпом после углового Грицаенко получил мяч на линии штрафной, покатил его на Даку, который из центральной зоны пробил точно в цель.

У сочинцев игра в атаке совсем не ладилась, даже подходов к чужим воротам в их исполнении толком не было. Казанцы же владели мячом и атаковали, но без какой-то страсти, понимая, что счёт на табло был комфортным. Правда, минут за десять до конца матча хозяева едва не возродили интригу. Дркушич и Медведев поборолись в штрафной, мяч отскочил к Маргасову, который метров с пятнадцати пробил в Дюпина. Тут же Бурмистров навесил справа, куда летел Заика, но Безруков того опередил.

В концовке гости едва не довели счёт до разгромного. После быстрой контратаки Даку слева из пределов штрафной бил, но Заболотный спас. Счёт в итоге так и не изменился, и «Сочи» завершил первый круг на последнем месте.

В следующем туре южан ждут сложный матч против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Казанцы же второй круг начнут домашним поединком против «Факела».