Форвард «Оренбурга» Воробьёв: Мы настраивались обыграть «Динамо»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о поражении от московского «Динамо» (2:0) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что уральцы настраивались на победу, но не получилось, но игроки продолжают держать голову выше и двигаться дальше.

«Хотя первый круг мы завершаем в нижней части таблицы, что плохо. В некоторых поединках у нас есть игра, но где-то на последних минутах пропускаем, не умеем терпеть, и футбол нас за это наказывает», - приводит слова Воробьёва «Спорт-Экспресс».

Подопечные Давида Деограсии по итогам первого круга расположились в зоне стыковых игр (13-е место).