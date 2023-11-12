Защитник «Оренбурга» Печенин отстранён из-за неподобающего поведения

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о том, что защитник уральцев Кирилл Печенин отстранён от тренировок с основной командой из-за неподобающего поведения.

«Если футболист ведёт себя неподобающим образом, то есть реакция клуба. Надеюсь, после его возвращения из расположения сборной Беларуси этот вопрос разрешится», - приводит слова Андреева «Чемпионат».

Напомним, что 26-летний футболист пополнил ряды «Оренбурга» прошлым летом. Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Печенин принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.