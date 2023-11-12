​В «Оренбурге» сообщили, за какую сумму готовы продать Веру

Полузащитник Лукас Вера в обозримом будущем может сменить «Оренбург» на «Локомотив». Спортивный директор «горожан» Дмитрий Андреев сообщил, что переговорный процесс с «железнодорожниками» находится на финальном этапе, но сделка пока что не закрыта.

«Сумма выкупа составляет меньше 5 млн евро, за эту сумму сразу бы отдали. Она небольшая относительно всех, но для нашего клуба самая большая. Мы готовы продать Веру», - цитирует Андреева ТАСС.

Директор «Оренбурга» также отметил, что интерес к 26-летнему Вере проявляют европейский клуб и клуб из Саудовской Аравии.

В воскресенье «Оренбург» потерпел поражение в гостях у «Динамо» с результатом 0:2.