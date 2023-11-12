В 15-м туре Премьер-лиги «Сочи» принимает «Рубин». Перед уходом на перерыв свой первый гол за казанцев забил Руслан Безруков (не без помощи неприятнейшего для голкипера рикошета), а на 66-й минуте счет стал 0:2. Атака гостей шла по центру, у линии штрафной столпотворение, и Мирлинд Даку улучил момент для удара. Мяч со страшной силой полетел впритирку с левой штангой - гол. Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.
Даку удвоил перевес «Рубина» в матче с «Сочи»
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