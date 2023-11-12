Спортивный директор «Оренбурга»: У нас остались тёплые отношения с Личкой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал об отношениях с главным тренером столичного «Динамо» Марцелом Личкой, который на протяжении нескольких лет возглавлял уральский клуб.

«У нас очень теплые отношения. Мы общаемся на житейские темы, но не касающиеся «Динамо» или «Оренбурга», - приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 12 ноября, «Динамо» на своём поле оказалось сильнее «Оренбурга» (2:0) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. «Бело-голубые» закончили первый круг в тройке лидеров турнирной, а уральцы находятся в зоне вылета, располагаясь на 13-й строчке.