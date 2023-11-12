Луис Чавес: Хорошо оказаться в тройке по итогам первого круга

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о результатах столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Мексиканец отметил, что очень хорошо оказаться в тройке лидеров турнирной таблицы по итогам первого круга, хотя был шансы быть ещё выше.

«Но у нас были ничейные результаты, поэтому немного не хватило очков. Третье место — это тоже хороший результат», - приводит слова Чавеса «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 12 ноября, подопечные Марцела Лички на своём поле в матче 15-го тура оказались сильнее «Оренбурга» со счётом 2:0.

В следующем туре их ожидает столичное дерби против ЦСКА.