В «Динамо» ждут возвращение Смолова к матчу против ЦСКА

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о состоянии травмированных игроков.

Спортивный функционер отметил, что у Вячеслава Грулёва трещина в кости, и он сейчас продолжает восстановление.

«Смолов тоже восстанавливается, надеемся, что к следующей игре будет готов. Все ли в порядке с Дасой? Он в полном порядке и сегодня готов играть отборочный матч», - приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 12 ноября, «Динамо» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги обыграло «Оренбург» (2:0) и по итогу заняло третье место в турнирной таблице по итогам первого круга.