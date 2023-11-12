Нападающий «Оренбурга» Воробьёв высказался о возможном переходе в «Динамо»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо» высказался о возможном переходе в столичный клуб.

Форвард отметил, что не общался с Марцелом Личкой о возможном трансфере.

«Ничего не было, мы были сконцентрированы на игре. Слышал об интересе, журналисты пишут. Пока я сконцентрирован на «Оренбурге», - приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

Контракт 25-летнего футболиста с уральским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне он принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.