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Терёхин: «Третье место соответствует амбициям «Динамо», ведь «Краснодар» и «Зенит» стоят особняком» эксклюзив

12 Ноября 2023 • 19:59 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Оренбург

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Динамо» и «Оренбургом».

«Этот матч футболисты «Динамо» провели очень хорошо. «Оренбург» очень плох был в защите. «Динамовцы» этим воспользовались и взяли свои очки. Сейчас нужно готовиться на следующие игры. Нужно ещё где-то очки набирать, чтобы не отвалиться от лидеров.

Я считаю, что сейчас третье место соответствует амбициям «Динамо». «Краснодар» и «Зенит» стоят особняком сейчас. А вот многие другие команды равны. И как раз будет борьба за это третье место. Просто, как по мне, по игре равных «Зениту» и «Краснодару» в этом сезоне нет. Между ними и будет борьба за золото. А вот остальные, включая «Динамо» будут бороться за бронзу», - сказал Терёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин

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