«Рубин» повёл в конце первого тайма матча против «Сочи»

В эти минуты подходит к концу первый тайм в матче 15-го тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Рубином». Только на последних минутах футболистам гостевой команды удалось размочить счет на табло. Руслан Безруков слева продвигался к центру по линии штрафной и улучил момент для удара. Мяч тут же попал в ногу опекуна и изменил траекторию полета, поэтому голкипер был отыгран, и казанцы повели в счете 1:0.

«Рубин» может выиграть четвертый матч из пяти последних и подняться на восьмое место, «Сочи» нужна только победа, чтобы не завершить первый круг на самом дне таблицы. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.