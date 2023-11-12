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«Рубин» повёл в конце первого тайма матча против «Сочи»

12 Ноября 2023 • 19:48 Комментировать
Сочи
0:1
Рубин
1 2.25 X 3.30 2 3.50
2-й тайм

В эти минуты подходит к концу первый тайм в матче 15-го тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Рубином». Только на последних минутах футболистам гостевой команды удалось размочить счет на табло. Руслан Безруков слева продвигался к центру по линии штрафной и улучил момент для удара. Мяч тут же попал в ногу опекуна и изменил траекторию полета, поэтому голкипер был отыгран, и казанцы повели в счете 1:0.

«Рубин» может выиграть четвертый матч из пяти последних и подняться на восьмое место, «Сочи» нужна только победа, чтобы не завершить первый круг на самом дне таблицы. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

 

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