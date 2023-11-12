Лукас Вера высказался о возможном переходе в «Локомотив»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о возможном переходе в московский «Локомотив».

Аргентинец отметил, что на данный момент он никуда не ушёл, а руководители клубов и агенты занимаются этим вопросом.

«Пока я в «Оренбурге» и всей головой хочу быть здесь со своими партнерами по команде. Я должен продолжать работать со своими одноклубниками, чтобы вывести команду оттуда, где мы сейчас находимся», - приводит слова Веры Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что Вера пополнит ряды столичного клуба уже в летнее трансферное окно и заключит контракт, который будет рассчитан на 3,5 года. Сумма трансфера же составит три миллиона евро.